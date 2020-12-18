Схоже на те, що український форвард Роман Яремчук змінить клубну прописку вже цієї зими.

Італійська Рома всерйоз розглядає придбання українського форварда Гента Романа Яремчука, повідомляє портал A Bola.

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За інформацією порталу, римський клуб вже зробив Генту запит стосовно українця, але офіційної пропозиції ще не робив.

Разом з тим, на Яремчука полює Галатасарай, який готовий підписати форварда збірної України вже цього січня.

Нагадаємо, Роман у поточному сезоні провів у футболці Гента 19 матчів, забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює 25-річного форварда в 11 мільйонів євро.