Похоже, что украинский форвард Роман Яремчук сменит клубную прописку уже этой зимой.

Итальянская Рома всерьез рассматривает приобретение украинского форварда Гента Романа Яремчука, сообщает портал A Bola.

Кстати Ярмоленко может покинуть Вест Хэм: звезда и журналисты против украинца

По информации портала, римский клуб уже сделал Генту запрос относительно украинца, но официального предложения еще не делал.

Вместе с тем, на Яремчука охотится Галатасарай, который готов подписать форварда сборной Украины уже в этом январе.

Напомним, Роман в текущем сезоне провел в футболке Гента 19 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 11 миллионов евро.