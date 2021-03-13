Клуб Едуарда Соболя вперше не переміг у чемпіонаті в новому році. Українець опинився в епіцентрі одного з ключових епізодів поєдинку.

Джерело: 24 канал

Лідер Ліги Жупіле вирушав у гості до середняка чемпіонату Шарлеруа з наміром продовжити 10-матчеву переможну серію. Востаннє Брюгге не перемагав ще наприкінці грудня минулого року.

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Вже на 7-й хвилині активність Ханса Ванакена примусила помилитися оборону. Гравець гостей активно пресингував захисників і пробивав по порожніх воротах з гострого кута. М'яч у сітку заніс гравець Шарлеруа Дор'єн Дессолей.

Зусиллями Едуарда Соболя, який відіграв весь матч, чинний чемпіон міг збільшувати перевагу на 61-й хвилині. Український збірник впав у штрафному майданчику після контакту з івуарійцем Седріком Кіпре. Рефері призначити пенальті не наважився. А на останній хвилині протистояння гравець збірної Ямайки Шамар Ніколсон зрівняв рахунок ударом головою після кутового і позбавив Брюгге перемоги, що, здавалося, вже була у кишені.

Соболь отримав третю найвищу оцінку в команді від WhoScored – 6,87. Брюгге продовжує лідирувати з 67 очками.

Чемпіонат Бельгії, 26-й тур

Шарлеруа – Брюгге 1:1

Голи: Ніколсон, 90 – Дессолей, 7 (автогол).