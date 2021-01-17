Роман вернулся после дисквалификации и впервые сыграл в новом году.

Из-за удаления в игре с Кортрейком в конце декабря и последующей дисквалификации Роман Яремчук вынужден был пропустить стартовый поединок Гента в новом году против Беерсхота (1:1). Зато на домашнюю битву с Антверпеном наставник "буйволов" Хейн Ванхазебрук выпустил нападающего в основе.

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В начале второго тайма украинец вышел почти один на один с голкипером – иранцу Алирезе Бейраванду ничего не оставалось, как нарушить правила в штрафной. К отметке подошел капитан Гента Свен Кумс и попал в штангу.

Зато своим шансом воспользовался Антверпен, в старте которого вышли два бывших игрока УПЛ: Дьемерси Мбокани (Динамо) и Мартин Онгла (Карпаты). Именно экс-полузащитник "львов" стал героем встречи. Камерунец обыгрался с Харисом Фаруном и поразил цель.

Яремчук отыграл весь поединок и дважды пробил по воротам (однажды в створ). WhoScored оценил украинца невысокой оценкой 6,63, однако это второй показатель среди всех игроков Гента. Еще один игрок сборной Украины Игорь Пластун наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Гент опустился на 13-ю строчку Лиги Жупиле и имеет в активе 26 очков. В четверг команда наших земляков сыграет с Генком.

Чемпионат Бельгии, 20 тур

Гент – Антверпен 0:1

Гол: Онгла, 75.