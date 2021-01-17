Українець відіграв 72 хвилини і допоміг своїй команді перемогти на виїзді Шарлеруа.

Незважаючи на три перемоги поспіль, Мехелен вирушав у гості до Шарлеруа у якості андердога – третя команда Ліги Жупіле приймала тринадцяту. Втім результат матчу виявився абсолютно несподіваним.

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У старті гостей вийшов Мар’ян Швед – для українця то був перший вихід в основі нової команди. Цікаво, що вихованець Карпат брав участь у чотирьох останніх поєдинках – кожного разу Мехелен перемагав.

Долю протистояння із Шарлеруа вирішив удар півзахисника гостей Джеффрі Хайреманса. Швед виконав навіс у штрафний майданчик з лівого флангу, захисник Шарлеруа Моду Діаньє перервав цю передачу, однак згодом м’яч рикошетом від того таки Діаньє потрапив точно до Хайреманса, який відправив снаряд у ціль.

Швед відіграв 72 хвилини, двічі пробив по воротах (обидва рази неточно), виконав 21 пас (показник точності – 76,2%), здійснив три відбори і одне перехоплення. Наступну гру Мехелен проведе у середу. Команда Шведа прийматиме Стандард.

Гол Хайреманса

Чемпіонат Бельгії, 20 тур

Шарлеруа – Мехелен 0:1

Гол: Хайреманс, 59.