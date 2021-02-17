Яремчук залишається ціллю Фенербахче: тренер команди жадає будь-що підписати українця

Турецький гранд не відмовляється від ідеї підписати українського нападника Романа Яремчука.

Турецький Фенербахче не полишає надії поповнити свої лави форвардом збірної України Романом Яремчуком.

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"Канаркам" не вдалося підписати його зимою, але вони сподіваються на успіх під час літнього трансферного вікна. Наставник команди Ерол Булут особисто переконує керівництво клубу придбати 25-річного форварда.

Зазначимо, що Роман неодноразово заявляв, що хоче покинути Гент та спробувати себе в іншому клубі.

У поточному сезоні Яремчук зіграв за Гент 21 матч в чемпіонаті, забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.