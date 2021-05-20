Яремчук забиває і наближає єврокубки для Гента – попереду вирішальна битва з командою Шведа

Роман Яремчук та Роман Безус відіграли весь матч за "буйволів". Їхня команда перемогла Стандард у 5-му турі єврокубкового плей-оф.

Господарі відкрили рахунок на старті поєдинку. Відзначився ізраїльтянин Йонас Маледе.

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Мінімальна перевага Гента зберігалася до самої кінцівки. Уже в компенсований час "буйволи" вирвалися у контратаку. Тарік Тіссудалі не пошкодував передачі для Яремчука і віддав партнеру пас перед порожніми воротами – той не схибив.

Варто додати, що на 73-й хвилині на поле вийшов ще один ексзбірник Ігор Пластун.

Напередодні останнього туру єврокубкового плей-оф Гент та Мехелен лідирують у квартеті з 35 очками. У заключному протистоянні в суботу команда Безуса, Яремчука і Пластуна зустрінеться з командою Мар'яна Шведа. До речі, Мехелен у паралельному матчі врятувався від поразки з Остенде, поступаючись у два м'ячі – 2:2. Швед відіграв 88 хвилин.

Гол Яремчука

Чемпіонат Бельгії, плей-оф за єврокубки (тур 5)

Гент – Стандард 2:0

Голи: Маледе, 7, Яремчук, 90+4.