Хозяева открыли счет на старте поединка. Отличился израильтянин Йонас Маледе.

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Минимальное преимущество Гента сохранялась до самой концовки. Уже в компенсированное время "буйволы" вырвались в контратаку. Тарик Тиссудали не пожалел передачи для Яремчука и отдал партнеру пас перед пустыми воротами – тот не промахнулся.

Стоит добавить, что на 73-й минуте на поле вышел еще один экс-сборник Игорь Пластун.

Накануне последнего тура еврокубкового плей-офф Гент и Мехелен лидируют в квартете с 35 очками. В заключительном противостоянии в субботу команда Безуса, Яремчука и Пластуна встретится с командой Марьяна Шведа. Кстати, Мехелен в параллельном матче спасся от поражения с Остенде, уступая в два мяча – 2:2. Швед сыграл 88 минут.

Гол Яремчука

Чемпионат Бельгии, плей-офф за еврокубки (тур 5)

Гент – Стандард 2:0

Голы: Маледе, 7, Яремчук, 90+4.