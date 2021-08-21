У поєдинку з Жил Вісенте Яремчук провів на полі 54 хвилини і за цей час кілька разів брав участь у небезпечних атаках. На старті другого тайму українець навіть забив, однак зробив це з положення поза грою.

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Лише після заміни українця Бенфіка відзначилася. І зробила це двічі, оформивши два пізні голи.

Яремчук вперше у матчі за нову команду не долучився до гольових атак. Від порталу WhoScored Роман отримав найнижчий бал у складі Бенфіки – 5,91.

Чемпіонат Португалії, 3 тур

Жил Вісенте – Бенфіка 0:2

Голи: Лукас Веріссімо, 84, Грімальдо, 88.