В поединке с Жил Висенте Яремчук провел на поле 54 минуты и за это время несколько раз участвовал в опасных атаках. На старте второго тайма украинец даже забил, однако сделал это из положения вне игры.

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Лишь после замены украинца Бенфика отличилась. И сделала это дважды, оформив два поздние гола.

Яремчук впервые в матче за новую команду не принимал участия в голевых атаках. От портала WhoScored Роман получил самый низкий балл в составе Бенфики – 5,91.

Чемпионат Португалии, 3 тур

Жил Висенте – Бенфика 0:2

Голы: Лукас Вериссимо, 84, Гримальдо, 88.