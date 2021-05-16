Яремчук вірить у єврокубки: футболіст назвав ключовий фактор успіху

Форвард Гента Роман Яремчук сподівається, що команд вдасться пробитися у єврокубки попри невдалий сезон.

На думку Яремчука, зараз для команди головним є якісний відпочинок, адже найменша помилка може стати фатальною.

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"Гол у ворота Остенде був дуже важливим для команди і клубу. Не буду говорити, чи він вийшов красивим. Це не має значення. Нам були потрібні три очки, особливо зараз. Тепер всі чотири команди знову близькі один до одного і борються за плей-офф.

Тепер відпочинок буде ключовим фактором. Нам доведеться перезарядити батарейки, щоб в наступному матчі з Остенде повернутися повними сил. Той, хто зможе найкращим чином використати цей короткий період відпочинку, буде мати перевагу в неділю", – сказав Яремчук.

Зазначимо, у Лізі Жупіле триває стадія плей-офф. Зараз Гент бореться за путівку в Лігу конференцій. Після першого кола у квартеті неймовірна щільність – першу та четверту команди розділяє лише три очки. "Буйволи" відстають від лідера на два пункти.