Вже на 9-й хвилині Руслан Маліновський елегантно асистував Дувану Сапаті, який відкрив рахунок. Є результативна дія українця у 10-му матчі поспіль!

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Незабаром вже Руслан забив з передачі колумбійця, який організував для партнера ідеальні умови. Маліновський відправив м'яч практично у порожні ворота (там перебував лише захисник Дженоа Жером Онгуене).

Ще до перерви гравець збірної України відзначився передгольовим пасом – Маліновський навісив, Ханс Хатебур скинув головою, а Робін Госенс зробив рахунок розгромним.

Другий тайм розпочався зі швидкого гола господарів – відзначився узбек Ельдор Шомуродов. Та вже за кілька хвилин Маріо Пашаліч повернув різницю у три голи. Варто зауважити, що у зародку цієї атаки взяв участь Маліновський.

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Незабаром Руслана замінили, а через 10 хвилин Дженоа знову один м'яч відквитала – пенальті реалізував 37-річний Горан Пандєв. На останніх хвилинах генуезці наблизилися впритул – дубль оформив Шомуродов. Проте на більше часу не вистачило.

Попереду на Аталанту чекають два вирішальні поєдинки сезону. 19 травня команда Маліновського зіграє у фіналі Кубка Італії проти Ювентуса, а 23 травня бергамаски проведуть завершальний матч у Серії А проти Мілану. Тоді, очевидно, і стане доля відома другої сходинки.

Пас Маліновського

Гол Маліновського

Передгольовий пас Маліновського

Чемпіонат Італії, 37 тур

Дженоа – Аталанта 3:4

Голи: Шомуродов, 48, 84 Пандєв (пен.), 67 – Сапата, 9, Маліновський, 26, Госенс, 44, Пашаліч, 51.