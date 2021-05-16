По мнению Яремчука, сейчас для команды главным является качественный отдых, ведь малейшая ошибка может стать роковой.

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"Гол в ворота Остенде был очень важным для команды и клуба. Не буду говорить, он получился красивым. Это не имеет значения. Нам были нужны три очка, особенно сейчас. Теперь все четыре команды снова близки друг к другу и борются за плей-офф.

Теперь отдых будет ключевым фактором. Нам придется перезарядить батарейки, чтобы в следующем матче с Остенде вернуться полными сил. Тот, кто сможет наилучшим образом использовать этот короткий период отдыха, будет иметь преимущество в воскресенье", – сказал Яремчук.

Отметим, в Лиге Жупиле продолжается стадия плей-офф. Сейчас Гент борется за путевку в Лигу конференций. После первого круга в квартете невероятная плотность – первую и четвертую команды разделяет всего три очка. "Буйволы" отстают от лидера на два пункта.