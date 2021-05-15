Господарі скористалися помилкою оборони Андерлехта на 16-й хвилині. На ударній позиції опинився найкращий бомбардир Ліги Жупіле Пол Онуачу і відкрив рахунок.

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Андерлехту вдалося відігратися ще у першому таймі. Потужним ударом з лівої Лукас Нмеча відновив паритет. Проте на 86-й хвилині Сіріль Дессерс, який вийшов на заміну, після подачі зі штрафного головою переправив м'яч у сітку.

Перед двома заключними турами Андерлехт йде четвертим з 32 пунктами (у Антверпена стільки ж очок і гра у запасі). Після перемоги Генк впритул наблизився до Брюгге Едуарда Соболя, який проведе свій матч у неділю – 38 очок проти 40.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонський плей-оф (тур 4)

Андерлехт – Генк 1:2

Голи: Нмеча, 31 – Онуачу, 16, Дессерс, 86.