Український форвард Роман Яремчук подорожчав на 2 мільйони євро. Він закріпився у списку найдорожчих гравців бельгійського чемпіонату.

Портал Тransfermarkt оновив трансферну вартість футболістів, які грають у чемпіонаті Бельгії. Змінилася ціна і українського форварда Романа Яремчука, який грає за Гент.

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Зростання цінника дозволило Яремчуку піднятися на 3 сходинку у рейтингу найдорожчих гравців чемпіонату. Дорожчими за нього залишилися лише Ноа Ланг (20 мільйонів євро) та Пол Онуачу (17 мільйонів євро).

Щодо інших українців у Лізі Жюпіле, то Мар'ян Швед додав у ціні 350 тисяч євро (1 мільйон євро), Богдан Михайліченко подешевшав на півмільйона (2 мільйона євро), Ігор Пластун понизив цінник на 300 тисяч (1,5 мільйона євро), а форвард Олександр Філіппов після подешевшання на 400 тисяч коштує 900 тисяч євро.

Вартість Едуарда Соболя (3 мільйони євро), Романа Безуса (1,5 мільйона євро) та Євгена Макаренка (1 мільйон євро) залишилася без змін.