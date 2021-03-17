Украинский форвард Роман Яремчук подорожал на 2 миллиона евро. Он закрепился в списке самых дорогих игроков бельгийского чемпионата.

Портал Тransfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, играющих в чемпионате Бельгии. Изменилась цена и украинского форварда Романа Яремчука, который играет за Гент.

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Рост ценника позволил Яремчуку подняться на 3 место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата. Дороже него остались только Ноа Ланг (20 миллионов евро) и Пол Онуачу (17 миллионов евро).

Что касается других украинцев в Лиге Жюпиле, то Марьян Швед прибавил в цене 350 тысяч евро (1 миллион евро), Богдан Михайличенко подешевел на полмиллиона (2 миллиона евро), Игорь Пластун снизил ценник на 300 тысяч (1,5 миллиона евро), а форвард Александр Филиппов после удешевления на 400 тысяч стоит 900 тысяч евро.

Стоимость Эдуарда Соболя (3 миллиона евро), Романа Безуса (1,5 миллиона евро) и Евгения Макаренко (1 миллион евро) осталась без изменений.