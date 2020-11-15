Яремчук – у топ-20 найкращих бомбардирів збірної України
Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук потрапив у двадцятку найкращих бомбардирів головної команди країни. Він зрівнявся за кількістю голів із Русланом Маліновським.
У матчі проти Німеччини українська збірна несподівано для усіх відкрила рахунок. Вже на 11-й хвилині Зубков зберіг м'яч в боротьбі у штрафному і зумів скинути під удар Роману Яремчуку. Форвард невідпорно пробив у ближній кут – 1:0. Цей гол дозволив форварду ввійти у рейтинг голеадорів збірної, пише "Команда №1".
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Результативний удар Яремчука у ворота Мануеля Нойєр став для українця 6-м у футболці збірної України. Завдяки якому нападник увійшов у топ-20 найкращих форвардів національної команди.
Яремчук догнав за кількістю голів Віктора Леоненка, Олександра Алієва та Руслана Маліновського. Цікаво, що лише останній є чинним гравцем команди Шевченка. Тому лише хавбек з цього тріо може стати прямим конкурентом для 24-річного нападника.
Одноосібним лідером цього рейтингу є нинішній наставник збірної Андрій Шевченко – 48 голів у 111 матчах.
Топ-20 найкращих бомбардирів збірної України (кількість голів)
- Андрій Шевченко – 48
- Андрій Ярмоленко – 38
- Євген Коноплянка – 21
- Сергій Ребров – 15
- Олег Гусєв – 13
- Сергій Назаренко – 12
- Євген Селезньов – 11
- Андрій Гусін – 9
- Андрій Воробей – 9
- Тимерлан Гусейнов – 8
- Андрій Воронін – 8
- Артем Мілевський – 8
- Руслан Ротань – 8
- Артем Кравець – 8
- Максим Калініченко – 7
- Марко Девіч – 7
- Віктор Леоненко – 6
- Олександр Алієв – 6
- Руслан Маліновський – 6
- Роман Яремчук – 6
Нападник може прорватись вгору у списку вже у наступному матчі Ліги націй проти Швейцарії (17 листопада).
Як Роман Яремчук забивав у ворота Німеччини дивіться відео
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