Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук потрапив у двадцятку найкращих бомбардирів головної команди країни. Він зрівнявся за кількістю голів із Русланом Маліновським.

У матчі проти Німеччини українська збірна несподівано для усіх відкрила рахунок. Вже на 11-й хвилині Зубков зберіг м'яч в боротьбі у штрафному і зумів скинути під удар Роману Яремчуку. Форвард невідпорно пробив у ближній кут – 1:0. Цей гол дозволив форварду ввійти у рейтинг голеадорів збірної, пише "Команда №1".

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Результативний удар Яремчука у ворота Мануеля Нойєр став для українця 6-м у футболці збірної України. Завдяки якому нападник увійшов у топ-20 найкращих форвардів національної команди.

Яремчук догнав за кількістю голів Віктора Леоненка, Олександра Алієва та Руслана Маліновського. Цікаво, що лише останній є чинним гравцем команди Шевченка. Тому лише хавбек з цього тріо може стати прямим конкурентом для 24-річного нападника.

Одноосібним лідером цього рейтингу є нинішній наставник збірної Андрій Шевченко – 48 голів у 111 матчах.

Топ-20 найкращих бомбардирів збірної України (кількість голів)

Андрій Шевченко – 48 Андрій Ярмоленко – 38 Євген Коноплянка – 21 Сергій Ребров – 15 Олег Гусєв – 13 Сергій Назаренко – 12 Євген Селезньов – 11 Андрій Гусін – 9 Андрій Воробей – 9 Тимерлан Гусейнов – 8 Андрій Воронін – 8 Артем Мілевський – 8 Руслан Ротань – 8 Артем Кравець – 8 Максим Калініченко – 7 Марко Девіч – 7 Віктор Леоненко – 6 Олександр Алієв – 6 Руслан Маліновський – 6 Роман Яремчук – 6

​Нападник може прорватись вгору у списку вже у наступному матчі Ліги націй проти Швейцарії (17 листопада).

Як Роман Яремчук забивав у ворота Німеччини дивіться відео