Яремчук – в топ-20 лучших бомбардиров сборной Украины
Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в двадцатку лучших бомбардиров главной команды страны. Он сравнялся по количеству голов с Русланом Малиновским.
В матче против Германии украинская сборная неожиданно для всех открыл счет. Уже на 11-й минуте Зубков сохранил мяч в борьбе в штрафной и сумел сбросить под удар Роману Яремчуку. Форвард пробил в ближний угол – 1:0. Этот гол позволил форварду войти в рейтинг голеадоров сборной, пишет "Команда №1".
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Результативный удар Яремчука в ворота Мануэля Нойер стал для Украинской 6-м в футболке сборной Украины. Благодаря которому нападающий вошел в топ-20 лучших форвардов национальной команды
Яремчук догнал по количеству голов Виктора Леоненко, Александра Алиева и Руслана Малиновского. Интересно, что только последний действует игроком команды Шевченко. Поэтому только хавбек из этого трио может стать прямым конкурентом для 24-летнего нападающего.
Единоличным лидером этого рейтинга является нынешний наставник сборной Андрей Шевченко – 48 голов в 111 матчах.
Нападающий может прорваться вверх в списке уже в следующем матче Лиги наций против Швейцарии (17 ноября).
Как Роман Яремчук забивал в ворота Германии смотрите видео
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