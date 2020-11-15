Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в двадцатку лучших бомбардиров главной команды страны. Он сравнялся по количеству голов с Русланом Малиновским.

В матче против Германии украинская сборная неожиданно для всех открыл счет. Уже на 11-й минуте Зубков сохранил мяч в борьбе в штрафной и сумел сбросить под удар Роману Яремчуку. Форвард пробил в ближний угол – 1:0. Этот гол позволил форварду войти в рейтинг голеадоров сборной, пишет "Команда №1".

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Результативный удар Яремчука в ворота Мануэля Нойер стал для Украинской 6-м в футболке сборной Украины. Благодаря которому нападающий вошел в топ-20 лучших форвардов национальной команды

Яремчук догнал по количеству голов Виктора Леоненко, Александра Алиева и Руслана Малиновского. Интересно, что только последний действует игроком команды Шевченко. Поэтому только хавбек из этого трио может стать прямым конкурентом для 24-летнего нападающего.

Единоличным лидером этого рейтинга является нынешний наставник сборной Андрей Шевченко – 48 голов в 111 матчах.

Топ-20 лучших бомбардиров сборной Украины (количество голов)

Андрей Шевченко – 48 Андрей Ярмоленко – 38 Евгений Коноплянка – 21 Сергей Ребров – 15 Олег Гусев – 13 Сергей Назаренко – 12 Евгений Селезнев – 11 Андрей Гусин – 9 Андрей Воробей – 9 Тимерлан Гусейнов – 8 Андрей Воронин – 8 Артем Милевский – 8 Руслан Ротань – 8 Артем Кравец – 8 Максим Калиниченко – 7 Марко Девич – 7 Виктор Леоненко – 6 Александр Алиев – 6 Руслан Малиновский – 6 Роман Яремчук – 6

​Нападающий может прорваться вверх в списке уже в следующем матче Лиги наций против Швейцарии (17 ноября).

Как Роман Яремчук забивал в ворота Германии смотрите видео