Український форвард Роман Яремчук буде мати варіанти для вибору продовження кар'єри. За українцем почали полювання імениті клуби.

Форвард бельгійського Гента Роман Яремчук зацікавив одразу кілька топ-клубів. Інтерес до українця проявляють англійські Арсенал і Вулверхемптон. Також нападник зацікавив італійський Лаціо.

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Сам Роман серйозно налаштований змінити команду – наш легіонер хоче владнати всі питання щодо свого переходу у новий колектив до початку Євро-2020, аби повністю сконцентруватись на виступах за збірну України.

Портал Transrermarkt оцінює українця в 13 мільйонів євро. "Буйволи" хочуть виручити за свого гравця щонайменше 18 мільйонів. У поточному сезоні форвард провів за Гент 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 18 голів і віддав 6 результативних передач.