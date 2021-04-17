Украинский форвард Роман Яремчук будет иметь варианты для выбора продолжения карьеры. За украинцем начали охоту именитые клубы.

Форвард бельгийского Гента Роман Яремчук заинтересовал сразу несколько топ-клубов. Интерес к украинцу проявляют английские Арсенал и Вулверхэмптон. Также нападающий заинтересовал итальянский Лацио.

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Сам Роман серьезно настроен сменить команду – наш легионер хочет решить все вопросы относительно своего перехода в новый коллектив до начала Евро-2020, чтобы полностью сконцентрироваться на выступлениях за сборную Украины.

Портал Transrermarkt оценивает украинца в 13 миллионов евро. "Буйволы" хотят выручить за своего игрока не менее 18 миллионов. В текущем сезоне форвард провел за Гент 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.