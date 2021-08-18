Бенфіка зіграє проти ПСВ у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Наставник лісабонців Жорже Жезуш роздумує над роллю Романа Яремчука.

ПСВ став останньою перепоною Бенфіки перед груповим етапом Ліги чемпіонів. Головний тренер "орлів" Жезуш очікує агресивного матчу за право грати в найпрестижішому турнірі Європи.

Цікаво Від Шевченка до Зінченка: українські футболісти, які підкорили світ

Також наставник лісабонців ще не визначив, хто гратиме в основі та який план обере на гру, але високо оцінив майстерність Романа Яремчука та сподівається на його допомогу у важкому протистоянні.

Роман – нападник, який дуже добре шукає простір, добре грає у цій зоні, тому він справжній бомбардир. Існує певна відмінність між ним та Рамосом, але для цього ми і шукали форварда з новими характеристиками,

– сказав Жезуш.

Перший матч між ПСВ та Бенфікою відбудеться сьогодні у Лісабоні, стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.

Яремчук дебютував за португальський клуб у матчі попереднього кваліфікаційного раунду проти Спартака та навіть зумів організувати гол.