На думку колишнього хавбека Динамо Василя Кардаша, головний тренер "орлів" Жорже Жезуш знає про "біло-синє" минуле Яремчука та дасть йому можливість довести колишній команді свою силу. Тим паче, що додатково налаштовувати форварда на матч не потрібно.

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В останньому матчі чемпіонату Португалії українець, хоча й забив, але виходив на заміну. Не відкидаю варіанту, що керманич Бенфіки Жорже Жезуш знає, що свого часу Роман Яремчук так і не зумів закріпитися в Динамо і випустить нашого земляка в основі, щоб той довів, що його в Києві явно недооцінили,

– вважає Кардаш.

Нагадаємо, Яремчук перебрався до Бенфіки цього літа та вже встиг відзначитися за "орлів" декількома голами та результативними передачами.

Матч 1 туру Ліги чемпіонів Динамо – Бенфіка розпочнеться о 22:00.