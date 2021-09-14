По мнению бывшего хавбека Динамо Василия Кардаша, главный тренер "орлов" Жорже Жезуш знает о "бело-синем" прошлом Яремчука и даст ему возможность доказать бывшей команде свою силу. Тем более, что дополнительно настраивать форварда на матч не требуется.

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В последнем матче чемпионата Португалии украинец, хотя и забил, но выходил на замену. Не исключаю варианта, что руководитель Бенфики Жезуш знает, что в свое время Роман Яремчук так и не сумел закрепиться в Динамо и выпустит нашего земляка в основе, чтобы тот доказал, что его в Киеве явно недооценили,

– считает Кардаш.

Напомним, Яремчук перебрался в Бенфику этим летом и уже успел отличиться за "орлов" несколькими голами и результативными передачами.

Матч 1 тура Лиги чемпионов Динамо – Бенфика начнется в 22:00.