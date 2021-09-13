27-річний хавбек Владлен Юрченко був близький до повернення у Німеччину, звідки розпочиналася його кар'єра. Підписати футболіста хотів Гамбург.

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Нинішній спортивний директор клубу Йонас Болдт знайомий з футболістом завдяки роботі в Байєрі. Також Владлен знайомий з головний тренером "динозаврів" Тімом Вальтером, що ще більше спрощувало ситуацію.

Переговори вже були на фінальній стадії, але в останній момент клуб відмовився від угоди. Що саме пішло не так і в чому причина завершення переговорів – футболісту невідомо.

Нагадаємо, Юрченко покинув Зорю 1 липня на правах вільного агента, але знайти нову команду наразі так і не зумів.