Роман вийшов на поле на 73-й хвилині, коли ситуація для господарів була критичною. У середині другого тайму Бенфіка забила спершу у свої, а потім у чужі ворота.

Читайте також Дебют Миколенка в АПЛ: поразка аутсайдеру, творець епічного фейлу та співавтор шедевру

Вже через три хвилини після виходу на поле Яремчук взяв участь у небезпечному епізоді. Грімальдо віддавав на хід Роману, проте до українця м'яч не дійшов. Натомість Грімальдо отримав можливість для удару – штанга!

У компенсований час Яремчук порушив правила в атаці, завівся і вступив у суперечку з голкіпером суперника. Рефері обмежився усними зауваженнями.

Подальша облога воріт Морейренсе господарям не допомогла. Як наслідок, Бенфіка втрачає очки і ще більше відпускає у відрив Спортінг та Порту. В "орлів" 41 пункт, а у лідерів 44 та 47 балів відповідно.

Чемпіонат Португалії, 18 тур

Бенфіка – Морейренсе 1:1

Голи: Нуньєс, 65 – Жилберто (автогол), 61.