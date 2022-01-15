Українець відіграв 90 хвилин за "ірисок" у битві з останньою командою ліги. І відзначився неоднозначними діями.

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Господарі за три хвилини організували два голи і відверто шокували спантеличений Евертон на старті тайму. Спершу Миколенко не зумів заблокувати простріл з флангу, а його партнер Майкл Кін зрізав м'яч у власні ворота. А вже незабаром Норвіч забив вдруге. Евертон втратив м'яч в атаці – суперник провів миттєвий контрвипад. У його заключній фазі Миколенко намагався заблокувати удар Адама Айда, проте запізнився на мить – 2:0.

На старті другого тайму ситуація могла стати критичною. Миколенко необачно віддавав передачу на свого голкіпера, натомість видав ідеальний пас на нападника Норвіча. Віталію відверто пощастило – Айда схибив у вигідній ситуації.

На 60-й хвилині українець відзначився дією зі знаком плюс. Віталій виконав фантастичний навіс з лівого флангу у штрафний майданчик. Тім Крул відбив кулаком на виході, проте першим на підборі опинився Рішарлісон, який у падінні через себе відправив м'яч у сітку. Шедевр!

До завершення поєдинку команда з Ліверпуля мала кілька нагод, щоб врятуватися від поразки (чого тільки вартий удар Ентоні Гордона, який у стрибку заблокував Дімітріс Яннуліс). Однак фінальний свисток зафіксував перемогу Норвіча (після п'яти поразок поспіль). "Іриски" йдуть на 15-й позиції.

Портал WhoScored поставив Миколенку четверту оцінку у складі Евертона – 6,81.

Чемпіонат Англії, 22 тур

Норвіч – Евертон 2:1

Голи: Кін (автогол), 16, Айда, 18 – Рішарлісон, 60.