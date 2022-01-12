Бенфіка продовжує підготовку до поєдинку чемпіонату Португалії. Наступним суперником "орлів" стане Морейренсе, що йде на 15-й сходинці у турнірній таблиці. Зустріч відбудеться у суботу, 15 січня.

Читайте також У всіх була ілюзія щодо Луніна, – тренер збірної не бачить майбутнього українця в Реалі

Разом із командою займається і Роман Яремчук. Нагадаємо, 5 січня нападник здав позитивний тест на коронавірус.

Тренування Яремчука перед грою з Морейренсе / фото Бенфіка

У поточному сезоні українець провів 11 матчів у чемпіонаті і забив шість голів. В останньому своєму поєдинку проти Порту (1:3) Яремчук відзначився голом.