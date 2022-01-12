Бенфика продолжает подготовку к поединку чемпионата Португалии. Следующим соперником "орлов" станет Морейренсе, идущий на 15-й строчке в турнирной таблице. Встреча состоится в субботу, 15 января.

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Вместе с командой занимается и Роман Яремчук. Напомним, 5 января нападающий сдал положительный тест на коронавирус.

Тренировка Яремчука перед игрой с Морейренсе / фото Бенфика

В текущем сезоне украинец провел 11 матчей в чемпионате и забил шесть голов. В последнем своем поединке против Порту (1:3) Яремчук отличился голом.