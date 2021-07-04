Яремчук піде в Мілан – "россонері" визначили суму, яку готові витратити на українця

Вже незабаром Роман Яремчук може змінити клубну прописку. На футболіста серйозно націлився Мілан.

Італійський Мілан, який потребує підсилення на вістрі атаки, хоче придбати Романа Яремчука. "Россонері" стежать за українцем вже дуже довго, і Євро жодним чином не вплинуло на їхнє рішення.

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Втім, трансфер наразі під запитанням. Мілан готовий викласти за Романа 15 мільйонів євро, а Гент розраховує на значно більшу суму. Клубам доведеться провести важкі переговори. Окрім Яремчука, у списку Мілана є ще декілька кандидатур.

Сам Роман відкрито говорить про бажання піти в сильніший клуб, але його ціна відлякує багатьох грандів. Минулої зими українець неочікувано підписав з Гентом новий контракт до літа 2025 року.

Минулого сезону у складі Гента Яремчук зіграв 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 асистів. За збірну в минулому сезоні він зіграв 17 ігор, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.