Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук розповів про конфлікт з колишнім наставником "буйволів" Ласло Болоні. Все почалося з бажання українця покинути команду.

За словами Романчука, непорозуміння виникло, коли Гент отримав офіційну пропозицію про трансфер нападника, і Роман сказав про це тренеру.

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"Щодо конфлікту з Болоні... Було відкрито трансферне вікно, у мене було запрошення. Це була офіційна пропозиція. В той же час я бачив, що команда розвивається у неправильному напрямку. А я повинен боротися за своє майбутнє.

Я прийшов до тренера і кажу: "Давайте я піду – будуйте команду без мене". Йому це не сподобалося. З цього й почалось "розгойдування човна". А пропозиція була від Брюгге", – зізнався Яремчук.

Нагадаємо, Гент звільнив Ласло Болоні у вересні минулого року. Зараз команду очолює Хейн Ванхазебрук, в якого хороші відносини з Яремчуком.