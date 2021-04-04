Нападающий украинской сборной потерял возможность отличиться очередным голом в Лиге Жупиле. Для Гента ошибка Романа Яремчука стала роковой.

Роман вышел в старте Гента на гостевой поединок со Стандардом. На 36-й минуте за фол против Нурио Фортуны гости получили возможность исполнить пенальти. К отметке подошел Яремчук и не сумел перехитрить Арно Бодара.

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Однако уже через несколько минут футболисты Стандарда снова нарушили правила в своей штрафной площадке. На этот раз выполнять приговор взялся не Яремчук, а его партнер Алессио Кастро-Монтес. Впрочем, и на этот раз Бодар парировал удар в похожем стиле. С той лишь разницей, что Кастро-Монтес мгновенно исправился и со второй попытки отправил мяч в сетку.

Впрочем, во втором тайме команде из Льежа удалось исправить ситуацию и завоевать победу. Джексон Мулека и Мишель-Анж Баликвиша принесли хозяевам победу. На заключительные 12 минут вышел Роман Безус, но спасти матч украинцу не удалось.

WhoScored оценил Яремчука самой низкой оценкой среди всех футболистов, которые выходили на поле – только 5,62.

Нереализованный пенальти Яремчука

Чемпионат Бельгии, 32 тур

Стандард – Гент 2:1

Голы: Мулека, 66, Баликвиша, 77 – Кастро-Монтес, 43.