Форвард розповів, що після матчу з Нідерландами важко було впоратися з емоціями, адже команда була близькою до того, щоб здобути бодай очко. Маленька помилка та втрата концентрації стали фатальними.

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Втім, кожен матч є для "жовто-синіх" важливим та цікавим уроком.

Вважаю, що у нашої команди великий атакувальний потенціал. Ми точно заслужили голи у цьому матчі. Звичайно, це тішить, тому що в останніх іграх нам не завжди вдавалося забивати багато. З іншого боку, ми забивали Іспанії, Німеччині, Португалії. Ми забиваємо всім великим командам, проти яких граємо. Це дійсно тішить, оскільки, доводить, що в атаці у нас великий потенціал, – сказав Роман.

Також він додав, що на Євро-2020 його мета – раунд плей-оф, а не особисті бомбардирські здобутки.