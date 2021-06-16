На думку Ярмоленка, Забарний цілком може претендувати на перехід у топ-клуб. Лише за півроку молодий гравець показав неймовірний прогрес.

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Помітно, що з ним працюють. Видно, що хлопець хоче працювати, сприймає інформацію, яку йому дають. З такими гравцями приємно працювати. Все, що тренер йому каже у збірній, він це слухає, поглинає і намагається перенести на футбольне поле, – розповів Ярмоленко.

У сезоні 2020/21 Забарний зіграв за Динамо 36 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Раніше лунала інформація, що він може перейти у лондонський Челсі.