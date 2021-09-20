Шість з шести – на старті сезону "орли" не втрачають очок. Черговою жертвою команди Романа Яермчука стала Боавішта.

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На 14-й хвилині Яремчук змістився на правий фланг і віддав на Діого Гонсалвеша – той навісив точно на голову Дарвіну Нуньєсу. Незабаром Боавішта рахунок зрівняла, втім Бенфіка ще до перерви вийшла вперед зусиллями Юліана Вайгля. А у другому таймі вдруге відзначився Нуньєс.

Команда Яремчука закріпилася на першій сходинці з 18 очками. У Порту, що йде другим, 14 пунктів.

Відео першого гола Бенфіки

Чемпіонат Португалії, 6 тур

Бенфіка – Боавішта 3:1

Голи: Нуньєс, 14, 61, Вайгль, 34 – Густаво, 32.