Яремчук може позбутися конкурента, який класно розпочав сезон

Форвард Бенфіки Джан-Лука Вальдшмідт може повернутися в Бундеслігу вже цього літа. Лісабонський клуб готовий попрощатися з футболістом попри його вдалу гру.

Німецький Вольфсбург хоче придбати нападника "орлів" Джан-Луку Вальдшмідта. Також не проти купити форварда і ПСВ, який бореться з Бенфікою за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

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Наразі перемовини лише на початковій стадії, але Бенфіка готова попрощатися з футболістом, клаусула якого складає 88 мільйонів євро. Довгостроковий контракт з Романом Яремчуком та вдала гра українця дають "орлам" впевненість, що справи в атаці будуть йти добре.

Цікаво, що як і Яремчук, Вальдшмідт класно стартував у чемпіонаті та забив 2 голи у 2 матчах. У минулому сезоні він не міг похизуватися такою результативністю – 10 голів та 4 асисти у 41 матчі.

Яремчук у трьох матчах поточного сезону встиг забити гол, віддати 2 результативні передачі та організувати гол у ворота Спартака.