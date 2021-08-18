Вже на 10-й хвилині Роман елегантно вивів на ударну позицію Рафу Сілву. Той не схибив і відкрив рахунок у протистоянні.

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Ще до перерви португальці забили вдруге. Відзначився Юліан Вайгль. Проте на старті другого тайму гості один гол відіграли зусиллями Коді Гакпо.

Наступного тижня команди визначать переможця дуелі, який здобуде путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

Яремчук у битві з ПСВ відіграв 71 хвилину. Варто нагадати, що на вихідних українець успішно дебютував за Бенфіку у чемпіонаті, оформивши гол+пас.

Відео гольової передачі Яремчука

Ліга чемпіонів, раунд плей-оф

Бенфіка – ПСВ 2:1

Голи: Рафа Сілва, 10, Вайгль, 42 – Гакпо, 51.