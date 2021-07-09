Український форвард Гента Роман Яремчук може переїхати у Португалію. В послугах Романа зацікавлена лісабонська Бенфіка.

До речі Маліновський ліг на операцію – українська зірка не допоможе команді Шевченка у відборі на ЧС

"Орли" вже ведуть переговори з Гентом. Сам Яремчук не проти приєднатися до бронзового призера чемпіонату Португалії. Раніше повідомлялося, що "буйволи" хочуть отримати за Романа щонайменше 25 – 30 мільйонів євро. Схоже на те, що Бенфіка готова витратити на українця таку велику суму.

Також боротьбу за Романа ведуть Мілан, Вест Хем і Вольфсбург.

Роману вдалося добре показати себе на Євро-2020, у 5 матчах він забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.