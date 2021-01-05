Вилучення у матчі проти Кортрейка може стати останнім спогадом Яремчука у футболці Гента.

Роман Яремчук може більше не вийти на поле у футболці Гента, повідомляє портал Voetbalnieuws.

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За інформацією видання, матч проти Кортрейка, в якому Роман отримав пряму червону картку, може стати для нього останнім, адже трансферне вікно в Європі відкрилося і вже скоро форвард підпише угоду з новим клубом.

Також повідомляється, що Гент не хоче відтягувати трансфер українця, щоб за отримані кошти знайти йому заміну.

Нагадаємо, що чутки у ЗМІ найбільше пов'язують Яремчука з переходом у Рому або Галатасарай. Гент планує отримати від продажу Романа щонайменше 10 мільйонів євро.