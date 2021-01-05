Яремчук может больше не сыграть за Гент – клуб готовится к продаже украинца
Удаления в матче против Кортрейка может стать последним воспоминанием Яремчука в футболке Гента.
Роман Яремчук может больше не выйти на поле в футболке Гента, сообщает портал Voetbalnieuws.
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По информации издания, матч против Кортрейка, в котором Роман получил прямую красную карточку, может стать для него последним, ведь трансферное окно в Европе открылось и уже скоро форвард подпишет соглашение с новым клубом.
Также сообщается, что Гент не хочет оттягивать трансфер украинца, чтобы за полученные средства найти ему замену.
Напомним, что слухи в СМИ больше всего связывают Яремчука с переходом в Рому или Галатасарай. Гент планирует получить от продажи Романа минимум 10 миллионов евро.
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