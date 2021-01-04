Футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував трансферні чутки навколо універсала Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Відомий агент Дмитро Селюк переконаний, що Манчестер Сіті може обійтися і без Зінченка, а постійне "сватання" українця в інші клуби поки ні до чого не привело. Про це він розповів порталу Советский спорт.

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"Зінченка вже багато років кудись сватають: то один клуб хоче його в оренду, то інший, але ніхто чомусь не бере. Він ніколи не був гравцем основи Манчестер Сіті. Він завжди був на підхваті: якщо хтось травму отримає, наприклад, Менді.

Зінченко грає лівого захисника, хоча іноді Гвардіола ставить його на інші позиції, але на цій позиції його страхують центральні або опорні, якщо він тікає вперед. Сильно на цій позиції нашкодити складно. Без Зінченка команда точно може обійтися.

У командах у стилі Бернлі йому буде важко. Це в Сіті у нього класні, технічні партнери, а у Бернлі потрібно багато працювати в захисті, битися і виносити м'яч вперед", – сказав Селюк.

Зазначимо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в послугах Зінченка зацікавлений римський Лаціо.