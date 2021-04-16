Украинский нападающий стремится кардинально изменить свою карьеру. Сообщается, что в ближайшее время Роман может покинуть бельгийский Гент.

Форвард хочет уладить этот вопрос еще до начала чемпионата Европы и не иметь хлопот во время турнира. Бельгийский клуб желает получить большую сумму за своего лидера.

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По информации портала HLN Гент готов отпустить Яремчука за 20 миллионов евро. Минимальная цена, которую будут рассматривать "буйволы" – 15 миллионов евро.

Если договоренности удастся уладить, то 18 апреля Роман может провести последний матч за Гент против Зюлте-Варегема. При условии, что его команда не попадет в топ-8, она не будет играть в плей-офф Лиги конференций и завершит сезон.