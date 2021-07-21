Яремчук та Безус неочікувано пропустять старт євросезону: причина

Вже незабаром Гент зіграє проти Волеренги у Лізі конференцій. В заявці бельгійського клубу на перший матч євросезону відсутні українці.

Завтра, 22 липня, Гент зіграє перший матч у Лізі конференцій проти Волеренги. Команда не зможе розраховувати на двох українських гравців – Романа Яремчука та Романа Безуса.

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Обидва футболісти ще не повернулися з відпустки після Євро-2020. Таким чином, наставнику команди Хейну Ванхазебруку доведеться шукати тактичний вихід із цієї ситуації.

Нагадаємо, Роман Яремчук на Євро-2020 забив 2 голи та віддав результативну передачу. Роману Безусу проявити себе на континентальній першості не вдалося.