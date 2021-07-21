24-річний нападник Артем Довбик може розпочати сезон 2021/22 у новій команді. Турецький Трабзонспор, який минулого сезону зайняв 4 сходинку в турнірній таблиці, серйозно націлився на талановитого форварда.

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"Бордово-блакитні" вже контактували з СК Дніпро-1, щоб взнати вартість гравця. Дніпряни назвали ціну у 5 мільйонів євро. Такий цінник не злякав турецький клуб, тому він не збирається відмовлятися від українця, який зараз є пріоритетною ціллю на трансферному ринку. Трабзонспор продовжить перемовини для купівлі Довбика.

Раніше повідомлялося, що на Артема ціляться Торіно, Гент, Фіорентина та низка інших європейських клубів.

На Євро-2020 Довбик зіграв лише 14 хвилин, але завдяки переможному голу у ворота Швеції в 1/8 фіналу турніру привернув до себе чималу увагу.