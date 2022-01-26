Господарі відкрили рахунок на початку зустрічі. Роман Яремчук головою скинув м'яч на хід Евертону, той поборовся з двома захисниками і потужно пробив.

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Однак на старті другої половини зустрічі Боавішта рахунок зрівняла завдяки реалізованому пенальті. Долю путівки у фінал вирішила післяматчева лотерея. У серії пенальті сильнішою виявилася Бенфіка.

У вирішальному поєдинку "орли" зустрінуться з переможцем пари Спортінг – Санта Клара. Фінал заплановано на суботу, 29 січня.

Відео гола Бенфіки за участю Яремчука

Кубок Португальської ліги, 1/2 фіналу

Бенфіка – Боавішта 1:1 (серія пенальті 3:2)

Голи: Евертон, 16 – Альфонсо, 53 (п).