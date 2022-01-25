Керівник польського футбольного союзу Цезари Кулеша запевняє Шевченка, що той збереже роботу навіть у разі програшу Росії у плей-офф відбору на ЧС-2022. Боси "Кадри" готові дати українцеві усі необхідні гарантії.

До речі Шевченко не хоче відмовлятися від грошей Дженоа – збірна Польщі не зможе покрити мільйони євро

Також польська сторона готова виконати всі фінансові вимоги не лише Шевченка, а і його помічника Мауро Тассотті. Окрім того, поляки хочуть бачити в штабі українця своїх зірок – Єжи Дудека та Лукаша Піщека.

Зазначимо, що у Лізі націй "Кадру" чекає "група смерті": Бельгія, Нідерланди та Уельс. Поляки сподіваються, що Шевченко зможе знайти рецепт успіху в цьому турнірі.

Керівники збірної Польщі обіцяли оголосити ім'я нового тренера команди 31 січня. В Шевченка є чинний контракт з Дженоа, згідно з яким він не лише отримує зарплату, а й не має права шукати нове місце роботи.