Хавбек Вест Хэма Майкл Антонио будет играть за сборную Ямайки. Футболиста ранее вызывали в лагерь сборной Англии.

Полузащитник лондонского Вест Хэма Майкл Антонио в ближайшее время примеряет зелено-желтую форму.

К теме Ярмоленко уже в строю – положительные новости накануне поездки в лагерь сборной

Футболист принял решение присоединиться к сборной Ямайки. 30-летний футболист родился в Англии и даже несколько раз вызывался в ряды национальной команды, но дебютировать за главную команду страны не сумел.

Родители Антонио родом из Ямайки, поэтому отсутствие официальных матчей в составе "трех львов" дает ему право выступать за новую команду.

В текущем сезоне АПЛ Антонио сыграл 19 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.