Ярмоленко вже у строю – позитивні новини напередодні поїздки у табір збірної
Офіційний сайт Вест Хема повідомив про повернення до тренувань Андрія Ярмоленка. Потенційно один з лідерів збірної України може встигнути взяти участь у березневих поєдинках "синьо-жовтих".
Джерело: офіційний сайт Вест Хема
Футболіст "молотків" Андрій Ярмоленко вже повернувся до тренувань. Однак не уточнюється, чи займається українець у загальній групі.
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Свій попередній матч Ярмоленко провів на початку лютого – тоді він пошкодив колінні зв'язки. Сталося це у поєдинку Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед (0:1).
Ще до поїздки у табір національної збірної України, яка 24 березня у Франції стартує у відборі на ЧС-2022, Андрій може зіграти за Вест Хем. 21 березня відбудеться лондонське дербі з Арсеналом в рамках Прем'єр-ліги.
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