Офіційний сайт Вест Хема повідомив про повернення до тренувань Андрія Ярмоленка. Потенційно один з лідерів збірної України може встигнути взяти участь у березневих поєдинках "синьо-жовтих".

Джерело: офіційний сайт Вест Хема

Футболіст "молотків" Андрій Ярмоленко вже повернувся до тренувань. Однак не уточнюється, чи займається українець у загальній групі.

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Свій попередній матч Ярмоленко провів на початку лютого – тоді він пошкодив колінні зв'язки. Сталося це у поєдинку Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед (0:1).

Ще до поїздки у табір національної збірної України, яка 24 березня у Франції стартує у відборі на ЧС-2022, Андрій може зіграти за Вест Хем. 21 березня відбудеться лондонське дербі з Арсеналом в рамках Прем'єр-ліги.