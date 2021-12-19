Після яскравої перемоги над Аталантою Моурінью заявив, що він та його команда будуть святкувати. Португалець вважає, що святкувати перемогу мають всі, адже це важлива частина футболу.

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"Є команди, які святкують, коли уникають вильоту. Це їхня мета. Коли говорять про тренерів із великою кількістю трофеїв, як бути з тими, хто вигравав не так багато? Якщо Тьягу Мотта залишить Спецію в еліті, Андрій Шевченко врятує Дженоа від вильоту або Салернітана залишиться, то ці тренери можуть і повинні відсвяткувати це досягнення", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що після приходу Шевченка Дженоа в чемпіонаті здобула лише 1 очко, розписавши нульову нічию з Удінезе. В усіх інших матчах "грифони" зазнавали поразки.

Наразі Дженоа перебуває на вершині зони вильоту, але для порятунку треба не так багато – Спеція має лише на 2 очки більше, а Венеція – на 6.