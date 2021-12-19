После яркой победы над Аталантой Моуринью заявил, что он и его команда будут праздновать. Португалец считает, что праздновать надо всем, ведь это важная часть футбола.

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"Есть команды, которые празднуют, когда избегают вылета. Это их цель. Когда говорят о тренерах с большим количеством трофеев, как быть с теми, кто выигрывал не так много? Если Тьягу Мотта оставит Специю в элите, Андрей Шевченко спасет Дженоа от вылета или Салернитана останется, эти тренеры могут и должны отпраздновать это достижение", – сказал Моуринью.

Отметим, что после прихода Шевченко Дженоа в чемпионате добыла всего 1 очко, расписав нулевую ничью из Удинезе. Во всех других матчах "грифоны" терпели поражение.

В настоящее время Дженоа находится на вершине зоны вылета, но для спасения нужно не так много – Специя имеет всего на 2 очка больше, а Венеция – на 6.