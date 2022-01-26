Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо не вірить, що Шевченко прийме виклик від збірної Польщі. Ситуація з Дженоа мала навчити молодого фахівця обачності.

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Сабо вірить, що зараз Андрій Миколайович візьме відпочинок, щоб обдумати провал та з новими силами знову кинутися в бій.

"Якщо він людина розумна, то зараз нікуди не піде. Йому необхідно висидіти якийсь період, добре подумавши над тим, що зробив і навіщо, чи правильно вчинив, пішовши до Дженоа, чи неправильно. А вже потім, з новими силами та свіжим поглядом кудись поїхати", – сказав експерт.

Нагадаємо, Шевченко покинув пост головного тренера Дженоа, але ще перебуває на контракті у генуезькому клубі. "Грифони" не спішать розривати з ним контракт, щоб уникнути виплати шаленої компенсації.

На чолі Дженоа Шевченко провів 11 матчів, здобув 1 перемогу та зазнав 7 поразок.